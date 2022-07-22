Держава націоналізувала НКМЗ. До чого тут Єфімов? — ЗМІ

Верховна Рада націоналізувала Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ). Обладнання заводу, на якому працює понад 8000 осіб, буде демонтовано та вивезено. Про це йдеться у статті Forbes.

Як зазначає видання, Верховна Рада ухвалила рішення передати майно Новокраматорського машинобудівного заводу у державну власність. Необхідність «відчуження» індустріального гіганта автор постанови про націоналізацію Володимир Арʼєв пояснив загрозою його втрати через можливе захоплення російськими військами.

«Обладнання підприємства може бути задіяно в оборонно-промисловому комплексі», — йдеться у пояснювальній записці.

Одним із основних лобістів постанови про відчуження майна, як пише Forbes із посиланням на топменеджера однієї з промислових компаній, який попросив не розкривати його ім’я, є бізнесмен і народний депутат Максим Єфімов. Цю інформацію Forbes підтвердив і народний депутат Ярослав Железняк.

«Більше за прийняття постанови виступав Максим Єфімов», — каже він.

За даними «Схем», Єфімов є співвласником Старокраматорського машинобудівного заводу та Краматорського заводу важкого верстатобудування. Також «Енергоінвест холдинг», який пов'язують з Єфімовим, володіє 60,85% «Донбасенерго».

Чи є краматорські активи Єфімова конкурентами НКМЗ?

«НКМЗ — унікальне підприємство, що виготовляє специфічне обладнання», — каже Чурін з Eavex Capital. За його словами, зараз можна стверджувати тільки те, що держава намагається вивезти унікальне обладнання подалі від лінії фронту, який знаходиться в 30 км від міста.

До речі, Єфімов частково вже вивіз обладнання свого заводу вглиб України. Обладнання НКМЗ планується вивезти на той самий промисловий майданчик, що й завод Єфімова, і почати виробляти там продукцію для потреб ЗСУ.

У самому Краматорську ця звістка викликала панічні настрої.

Як пише Forbes, офіційно представники влади не звертались до керівництва НКМЗ з проханням передати своє майно для потреб військової промисловості.

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