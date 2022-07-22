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Шоу-бізнес

Дружина Макаревича показала сина, який підріс

15:21 22 липня 2022
Андрій Макаревич із дружиною

Дружина лідера групи «Машина часу» Андрія Макаревич Ейнат Кляйн, яка подарувала музикантові сина, показала малюка, що підріс. Хлопчику незабаром виповниться чотири місяці. Дружина артиста розповіла, що не сидить у декреті. Ейнат займається організацією заходів. Зізнається, що з дитиною на руках це непросто, але можливо.

«Готувати винний захід на 300 гостей із тримісячною дитиною на руках — це… Як би висловитись? Challenging. Ледве не налила собі морозива в келих, а вина в ріжок, але, здається, ми впоралися!», — написала Ейнат.

Нагадаємо, дружина 68-річного Макаревича Ейнат 30 березня подарувала йому сина. Малюк з'явився на світ в одній із клінік в Ізраїлі.

Андрій Макаревич засудив російську агресію. Він звертався до співвітчизників піснею, закликав не стріляти.

Концерти «Машини часу» заборонили в Росії.

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