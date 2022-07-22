Овочеве асорті на зиму від Лілії Цвіт: «хрумкий» та смачний рецепт

Популярна фудблогерка Лілія Цвіт поділилася ще одним рецептом для заготівлі на зиму. Овочевим асорті можна пригощати друзів, знайомих та близьких під час новорічних та різдвяних свят.



«Простий і зрозумілий рецепт, але виходить дуже смачно! Сама дуже люблю це овочеве асорті, тому пропоную і вам. Таке поєднання овочів дає відмінний смак та аромат. Крім того, закриті таким чином овочі виходять хрусткими», — поділилася блогерка на своїй сторінці у соціальній мережі.



Для приготування «зимового» асорті знадобляться:



Продукти на одну літрову банку:

кріп — 1 суцвіття

лавр. лист — 1 шт.

запашний перець — 0,5 ч.л.

часник — 1−2 шт.



морква — 0,5 шт. (80 г)

огірки — 4−7 шт. (250 г)

перець — 0,5 шт. (80 г)

кабачки — 0,5 шт. (100 г)



Маринад:

сіль — 1 ст.

цукор — 2 ст.

оцет 9% - 2 ст.



Процес приготування Лілія показала у невеликому відео.

При цьому на зиму фудблогерка рекомендує заготовляти овочі та фрукти у літрових банках — це дуже зручно з точки зору «дістали й відразу всі з'їли», згадавши чарівний смак літа.



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