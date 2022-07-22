Овочеве асорті на зиму від Лілії Цвіт: «хрумкий» та смачний рецепт
Популярна фудблогерка Лілія Цвіт поділилася ще одним рецептом для заготівлі на зиму. Овочевим асорті можна пригощати друзів, знайомих та близьких під час новорічних та різдвяних свят.
«Простий і зрозумілий рецепт, але виходить дуже смачно! Сама дуже люблю це овочеве асорті, тому пропоную і вам. Таке поєднання овочів дає відмінний смак та аромат. Крім того, закриті таким чином овочі виходять хрусткими», — поділилася блогерка на своїй сторінці у соціальній мережі.
Для приготування «зимового» асорті знадобляться:
Продукти на одну літрову банку:
кріп — 1 суцвіття
лавр. лист — 1 шт.
запашний перець — 0,5 ч.л.
часник — 1−2 шт.
морква — 0,5 шт. (80 г)
огірки — 4−7 шт. (250 г)
перець — 0,5 шт. (80 г)
кабачки — 0,5 шт. (100 г)
Маринад:
сіль — 1 ст.
цукор — 2 ст.
оцет 9% - 2 ст.
Процес приготування Лілія показала у невеликому відео.
При цьому на зиму фудблогерка рекомендує заготовляти овочі та фрукти у літрових банках — це дуже зручно з точки зору «дістали й відразу всі з'їли», згадавши чарівний смак літа.
Раніше Лілія Цвіт розповіла, як приготувати дуже смачний торт з маком та яблуками.
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