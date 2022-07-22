37.41 / 38.81 37.80 / 39.29
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Овочеве асорті на зиму від Лілії Цвіт: «хрумкий» та смачний рецепт

13:10 22 липня 2022
банки

Популярна фудблогерка Лілія Цвіт поділилася ще одним рецептом для заготівлі на зиму. Овочевим асорті можна пригощати друзів, знайомих та близьких під час новорічних та різдвяних свят.

«Простий і зрозумілий рецепт, але виходить дуже смачно! Сама дуже люблю це овочеве асорті, тому пропоную і вам. Таке поєднання овочів дає відмінний смак та аромат. Крім того, закриті таким чином овочі виходять хрусткими», — поділилася блогерка на своїй сторінці у соціальній мережі.

Для приготування «зимового» асорті знадобляться:

Продукти на одну літрову банку:
кріп — 1 суцвіття
лавр. лист — 1 шт.
запашний перець — 0,5 ч.л.
часник — 1−2 шт.

морква — 0,5 шт. (80 г)
огірки — 4−7 шт. (250 г)
перець — 0,5 шт. (80 г)
кабачки — 0,5 шт. (100 г)

Маринад:
сіль — 1 ст.
цукор — 2 ст.
оцет 9% - 2 ст.

Процес приготування Лілія показала у невеликому відео.



При цьому на зиму фудблогерка рекомендує заготовляти овочі та фрукти у літрових банках — це дуже зручно з точки зору «дістали й відразу всі з'їли», згадавши чарівний смак літа.

Раніше Лілія Цвіт розповіла, як приготувати дуже смачний торт з маком та яблуками.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Гороскоп на 22 липня

Близнюки отримають додаткове джерело доходів, а Скорпіони досягнуть успіхів у справах: гороскоп від Анжели Перл на 22 липня

Надбавка до пенсії

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років: як розраховується надбавка до пенсії (у прикладах)

Пилип Духлій

«Дорогою на передову наш автобус новобранців накрило мінометним вогнем. Втратили третину особового складу»: Пилип Духлій про війну «на нулі»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту