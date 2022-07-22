Наставник України плівся б у хвості: стали відомі зарплати тренерів збірних-учасниць ЧС-2022
Складено рейтинг річних зарплат тренерів 32 збірних, що пробилися на чемпіонат світу з футболу, який пройде з 18 листопада по 21 грудня у Катарі.
За даними Finance Football, найбільш високооплачувані наставники серед учасників ЧС-2022 — «керманич» команди Німеччини Ханс-Дітер Флік, який отримує 6,5 млн євро на рік, тренер збірної Англії Гарет Саутгейт (5,8 млн) і ватажок чинних чемпіонів світу французів Дідьє Дешам (3,8 млн).
При цьому головному тренеру п'ятиразових чемпіонів світу та одного з фаворитів майбутньої першості бразильців Тіте платять 3,6 млн євро, а ось наставник ще одного гранда — Іспанії — Луїс Енріке отримує «лише» 1,15 млн євро. Щоправда, не слід забувати, що нещодавно фахівець погодився на 25-відсоткове зниження зарплати (350 тисяч євро на рік).
До речі, найменше з тренерів європейських команд платять наставнику збірної Уельсу Робу Пейджу (380 тисяч). Нагадаємо, що саме валлійці не пустили Україну на ЧС-2022, обігравши «жовто-синіх» у фіналі плей-оф у Кардіффі (1:0). Втім, якщо припустити, що команда Олександра Петракова все ж пробилася б у Катар, наш тренер був би найменш оплачуваним серед учасників мундіалю (за неофіційною інформацією, річна зарплата 64-річного фахівця становить близько 120 тисяч доларів).
У реальному ж рейтингу трійку аутсайдерів складають тренери трьох африканських збірних — Рігобер Сонг з Камеруну (340 тисяч євро), Аліу Сіссе із Сенегалу (310 тис.) та Джалел Кадрі із Тунісу (130 тис.).
Річна заробітна платня тренерів ЧС-2022
1. Ханс-Дітер Флік (Німеччина) — 6,5 млн євро
2. Гарет Саутгейт (Англія) — 5,8 млн
3. Дідьє Дешам (Франція) — 3,8 млн
4. Тіте (Бразилія) — 3,6 млн
5. Луї ван Гал (Нідерланди) — 2,9 млн
6. Херардо Мартіно (Мексика) — 2,9 млн
7. Ліонель Скалоні (Аргентина) — 2,6 млн
8. Фелікс Санчес Бас (Катар) — 2,4 млн
9. Фернанду Сантуш (Португалія) — 2,25 млн
10. Мурат Якін (Швейцарія) — 1,6 млн
11. Паулу Бенту (Південна Корея) — 1,3 млн
12. Грем Арнольд (Австралія) — 1,3 млн
13. Грегг Берхалтер (США) — 1,25 млн
14. Роберто Мартінес (Бельгія) — 1,2 млн
15. Каспер Х'юлманд (Данія) — 1,15 млн
16. Луїс Енріке (Іспанія) — 1,15 млн
17. Ерве Ренар (Саудівська Аравія) — 1,1 млн
18. Хадзіме Моріясу (Японія) — 1,05 млн
19. Вахід Халілходжич (Марокко) — 920 тис.
20. Дієго Алонсо (Уругвай) — 860 тис.
21. Густаво Альфаро (Еквадор) — 770 тис.
22. Драган Стойкович (Сербія) — 650 тис.
23. Драган Скочич (Іран) — 650 тис.
24. Златко Даліч (Хорватія) — 550 тис.
25. Чеслав Міхневич (Польща) — 500 тис.
26. Джон Хердман (Канада) — 480 тис.
27. Кріс Хьютон (Гана) — 400 тис.
28. Роб Пейдж (Уельс) — 380 тис.
29. Луїс Суарес (Коста-Ріка) — 350 тис.
30. Рігобер Сонг (Камерун) — 340 тис.
31. Аліу Сіссе (Сенегал) — 310 тис.
32. Джалел Кадрі (Туніс) — 130 тис.
Відзначимо, що майбутній чемпіонат світу вперше пройде взимку і в арабській країні, а також — вдруге в Азії (ЧМ-2002 приймали Японія та Південна Корея).
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