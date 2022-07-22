Відмити кухню до блиску без особливих зусиль: відомий блогер розповіла спосіб

Часом господині змушені витрачати досить багато часу і сил, аби відмити кухонні поверхні від жиру і брудних плям, що з'явилися на них. Відомий блогер, автор способу прання з пакетом Олена Матвєєва знайшла спосіб позбавлення цих проблем.

Приготовлений нею домашній засіб для чищення виявився надзвичайно ефективним, хоча включає лише найдоступніші речовини — лимонну кислоту і рідке господарське мило (його можна замінити натертим брусковим або навіть засобом для миття посуду).

Для приготування пасти Олена радить взяти 1 столову ложку порошку лимонної кислоти та стільки ж рідкого миючого засобу.

Засіб наноситься на губку чи серветку. Змити його потрібно лише через кілька хвилин за допомогою чистої вологої серветки.

Застосувати пасту з успіхом можна і для очищення «віконця» духовки або мікрохвильової печі.

Нагадаємо, раніше Матвєєва розповіла, як легко почистити поверхні у ванній кімнаті .

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