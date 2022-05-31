Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

«Невтомна домогосподарка-експериментатор» Олена Матвєєва, яка поділилася ідеєю прання з поліетиленовим пакетом, розкрила секрет ще одного диво-засобу, яке допомагає прибрати найбрудніший бруд з будь-якої сантехніки.

Про нього вона розповіла у своєму youtube-каналі.

«Сумішка з двох інгредієнтів працює на „ура“, прибираючи з сантехніки бруд, розводи, вапняний наліт, а також відбілює, і, найголовніше, видаляє всі не зовсім приємні запахи», — впевнена Олена.

Але засіб агресивний, тому потрібно обов'язково використати рукавички.

Для приготування засобу потрібні звичайний 9-процентний оцет та лимонна кислота.

Ефективність засобу Олена демонструє на прикладі своєї ванни, яка стала досить забрудненою через відсутність влітку гарячої води. Для приготування засобу знадобиться 1 столова ложка лимонної кислоти та 80 мл оцту. Наливши інгредієнти в ємність, їх потрібно перемішати, аби лимонна кислота розчинилася. Так як оцет холодний, цей процес проходить не дуже швидко — приблизно, протягом хвилини. Після цього отриману рідину можна залити в пляшечку з розпилювачем або просто нанести губкою на поверхню ванни.

Про те, як працює чудо-засіб, дивіться у продовженні відео.

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