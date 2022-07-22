Шукали людей без близьких родичів: у Києві два адвокати та нотаріус організували «схему» з квартирами померлих громадян

В Києві правоохоронці викрили злочинну групу з п'ятьох осіб, які займались квартирними аферами. При цьому вони перепродували квартири, власники яких померли.

Як повідомили в столичному управлінні поліції, організаторами схеми були два адвокати 1969 та 1981 років народження, які ще у липні 2015 року залучили до спільної «роботи» приватного нотаріуса та ще двох осіб.

Приватний нотаріус надавала іншим двом учасникам організованої групи консультації щодо документів, які необхідно виготовити для відкриття та формування спадкових справ. Оскільки жінка мала доступ до Державних реєстрів, вона здійснювала збір і аналіз інформації щодо наявності у померлих осіб на праві власності нерухомого майна. Обов’язковою умовою було те, щоб у померлих не було близьких родичів, хто б міг претендувати на житло.

Після цього спільниця передавала інформацію іншим учасникам організованої групи для заволодіння шахрайським шляхом майном померлих і легалізацію у подальшому квартир, здобутих злочинним шляхом, — констатували в поліції.

В ході слідства з'ясувалося, що кожен учасник угруповання був обізнаний із загальним планом дій та знав, які конкретно функції покладаються безпосередньо на нього задля для досягнення спільної мети.

Наразі поліцейські затримали одну із адвокатів та виконавця, а ще трьох членів злочинної групи оголошено в розшук.

За процесуального керівництва Київської міської та Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру у скоєнні ряду злочинів, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 358 Карного кодексу («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»), частиною 3 статті 8 та частиною 3 статті 365−2 («Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»), ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»), та частиною 4 статті 190 («Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою») Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

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