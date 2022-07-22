В армії путіна стрибок втрат серед офіцерів

В путінській «спецоперації» в Україні, за деякими даними, загинули вісім російських генералів. Безповоротні втрати молодших офіцерів становлять кількасот.



Лише за останні два тижні ЗСУ змогли ліквідувати понад 80 офіцерів російської окупаційної армії, серед них 10 полковників, повідомляє Бі-бі-сі.



За даними ресурсу, встановлені імена майже 5 тисяч російських військових, яких було знищено за п'ять місяців війни. Серед них 852 офіцери.

Зазначимо, дані українського Генштабу та дані Російської служби Бі-бі-сі щодо втрат відрізняються.



У матеріалі зазначається, що останні три місяці частка офіцерів серед загальної кількості загиблих військових поступово знижувалася з 20% (у березні та квітні) до 17% у червні та липні. Але з другої половини липня знову намітилася тенденція зростання втрат серед командної ланки російської армії.



Це може бути пов'язане з тим, що в Україну надійшли високоточні артилерійські системи, включно з американськими реактивними системами залпового вогню HIMARS. Завдяки такій зброї ЗСУ можуть завдавати точніших ударів по командних пунктах, блок-постах та тилових позиціях окупантів.



Серед загиблих офіцерів багато військових льотчиків. Це відчутні втрати для будь-якої армії. Підготовка одного льотчика-снайпера може зайняти від 15 до 17 років і коштує 12−14 мільйонів доларів.



За п'ять місяців повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 50 військових льотчиків. З них 80% - це втрати екіпажів бойових літаків.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 150 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія вже втратила близько 39 тисяч своїх військових.

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