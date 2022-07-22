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Україна

Понад 39 тисяч утилізованих путінців та 3920 «броньовиків»: названо втрати ворога у війні

9:51 22 липня 2022
Українські військові у бою

Минулої доби ЗСУ знищили ще 150 російських окупантів, а всього з початку повномасштабної війни рф вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових убитими.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Крім особового складу втрати противника склали: бойових броньованих машин — 3920 (+8) одиниць, артилерійських систем — 863 (+4) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 713 (+3), автомобільної техніки та автоцистерн — 2803 (+22) одиниць.

При цьому зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Також в Оперативному командуванні «Південь» повідомили про те, що на цьому напрямі українські льотчики протягом дня завдали 8 ударів по ворожих позиціях та запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а вертолітними парами — 3.

Українці у коментарях вітають зведення Генштабу.

«СЛАВА ВСУ! 39 000 утилізованих рашистів!», «Іноземні розвідки повідомляють, що в Росії закінчилися підготовлені військовослужбовці! Від таких втрат у москалів швидко зникає бажання воювати. СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!», — пишуть вони.

Нагадаємо, армія окупантів вимушено призупинила перекидання техніки та боєприпасів по Антонівському мосту в Херсоні, по якому ЗСУ вдарили з установок HIMARS.

Фото Генштаба ЗСУ

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