Поки що жодного разу не приходив до тями: у Німеччині рятують 7-річного хлопчика, який постраждав від ударів окупантів по Вінниці

Семирічного Ромчика Олексіва, який постраждав під час ракетного удару рф по Вінниці, рятують у Німеччині. Хлопчика з численними опіками, черепно-мозковою травмою та переломами привезли до німецької клініки. Батько Ромчика, музикант, декан Львівської музичної академії Ярослав Олексів, повідомив «ФАКТАМ», що хлопчик зараз у Дрездені, де йому вже зробили першу операцію.

Ромчик з мамою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що поруч з Ромою в момент ракетного удару знаходилася його мама — 29-річна акордеоністка Галина Олексів. Галина із сином були у медичному центрі «Нейромед», куди прийшли на прийом до лікаря. Галина загинула. А маленького Рому, який, попри тяжкі травми та опіки, ще був у свідомості, швидко знайшли рятувальники. Лікарям «швидкої» хлопчик встиг сказати, що бачив, як загинула його мама.

З того часу за життя маленького Роми борються лікарі. У вінницькій лікарні змогли стабілізувати його стан, після чого дитину перевезли спочатку до Львова, а згодом до Німеччини.

«Хлопчик перебуває у тяжкому стані, — повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова. - Близько 45% тіла покривають зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Вони настільки глибокі, що подекуди досягають кісток. Обгоріли обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. До того ж у Роми перелом лівої руки та кілька уламків від снаряда в черепі».

— Німецькі лікарі обережні у прогнозах. Але вони роблять все можливе, щоб урятувати Рому, — розповів «ФАКТАМ» тато хлопчика Ярослав Олексів.

Зараз Ярослав теж перебуває у Дрездені і не відходить від сина.

— Тут йому вже зробили одну операцію з видалення обгорілих ділянок шкіри. Дякувати Богу, переніс він її добре. Попереду ще щонайменше дві такі ж операції. Зараз важливо якнайшвидше видалити обгорілі ділянки, щоб в організм не потрапила інфекція. Крім того, лікарі планують витягувати спиці з поламаної руки. Ще з того моменту, як Рому госпіталізували у Вінниці, він жодного разу не приходив до тями. Зараз лікарі спеціально тримають його в такому стані, адже якщо він прийде до тями, у нього може статися больовий шок.

Але навіть у такому стані він, як мені пояснили медики, багато чого розуміє та відчуває. Йому потрібна присутність рідної людини поряд. Тому я намагаюсь від нього не відходити. Розмовляю з ним, вмикаю його улюблену класичну музику. Адже Ромчик теж музикант. Як і я грає на баяні. Встиг перейти до другого класу музичної школи. Ще він захоплюється бальними танцями, тому вмикаю музику, під яку він танцював вальс. Буває, що він смикає ручкою чи ніжкою. Можливо, справді щось чує… Я вірю, що він упорається. Синок дуже сильний.

Він і вижив якимсь дивом. З усіх, хто в момент ракетного удару перебував у медичному центрі, залишилися живими він, і той самий лікар, до якого вони з Галею прийшли на прийом. Цікаво, що прізвище лікаря Ковальчук — як і дівоче прізвище моєї Галюсі. Я того дня був удома, у Львові. А дружина із сином поїхали до Вінниці погостювати у Галиних батьків. Ми вирішили, що вони там проведуть літо. Я залишався вдома, тому що у нас в академії у розпалі вступна кампанія, і я відповідаю за прийом студентів. Збирався приїхати до Вінниці на день народження Галі — 28 липня їй мало виповнитися 30 років. Але вона до цього дня не дожила.

Подивившись карти, що збереглися в комп'ютерній базі медичного центру, я побачив, що Галя з Ромою були записані до лікаря на 11 годину ранку. Але прийшли раніше, і встигли оплатити прийом. Коли стався ракетний удар, вони швидше за все сиділи в холі і чекали, коли їх покличе лікар. Можливо, Рома відійшов трохи подалі і його відкинуло вибуховою хвилею… Лікар, який залишився живим, зараз теж у тяжкому стані. Наскільки мені відомо, його перевезли на лікування до Польщі.

Ромчик — єдина дитина Галини та Ярослава. Попереду у хлопчика боротьба за життя, операції та тривала реабілітація. Для всіх, хто хоче і може допомогти дитині, повідомляємо реквізити її рідних:

5168 7574 0048 0150 Приватбанк (картка батька Галини);

4149 4993 9447 6442 (картка чоловіка Галини Ярослава, рахунок у євро);

86 102 030 880 000 812 523 716 608 (номер рахунку Лідії, мами Галини).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про загиблих у Вінниці 35-річну Вікторію Рекуту і її семирічного сина Максимка.

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