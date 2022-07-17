«Рома бачив, як загинула мама»: однією з жертв обстрілу Вінниці стала дружина декана Львівської музакадемії

Серед загиблих внаслідок ракетного удару росії по Вінниці виявилася молода дружина декана Львівської музичної академії Ярослава Олексіва Галина. Їхній восьмирічний син Рома, який у момент трагедії був поряд з мамою, зараз у тяжкому стані в лікарні.

Про смерть Галини у Facebook повідомив сам Ярослав: «На жаль, моя Галюся загинула, боремося за Ромчика та молимося».

Близька подруга загиблої Ганна Бутровська розповіла «ФАКТАМ», що Галина із сином були відвідувачами медичного центру «Нейромед», в який поцілила російська ракета (як уже повідомляли «ФАКТИ», загинули практично всі, хто там був).

— Галя з Ярославом та Ромчиком жили у Львові. А на Вінниччину приїжджали в гості до батьків Галі , — розповіла Ганна Бутровська. — Того ранку Галя була записана на прийом до лікаря у приватний медичний центр. Ромчик пішов разом із нею. Не знаю, чи встигли вони зайти в будинок чи тільки до нього підійшли… Рома бачив, як мама загинула. У машині «швидкої» він ще був притомний і встиг сказати лікарям, як «маму завалило». У мережі є відео, як чоловік без сорочки несе на руках закривавлену дитину. Ця дитина — Ромчик.

Наразі він у комі. У нього черепно-мозкова травма, відкритий перелом плеча, постраждала селезінка. І він дуже обгорів. Опіки на обличчі, на спині, на руках і ногах… Лікарі одразу сказали, що вирішальними будуть перші кілька діб, а потім ще восьма доба. Перші кілька днів він, слава Богу, пережив. Наразі, коли його стан трохи стабілізувався, його повезли до опікового центру до Львова. Далі, якщо вийде, повезуть до Польщі. Лікарі кажуть, що йому негайно потрібна допомога зі шкірою, адже ділянки, що обгоріли, виділяють небезпечні для організму токсини.

У Галі та Ярослава Рома — єдиний син. Вони були чудовою родиною. Галя — справжня красуня. Вона теж музикант, божественно грала на акордеоні. Ромчик, до речі, теж активно цьому навчався. Неможливо повірити, що Галі, повної сил і планів, ось так в одну мить не стало. Її знайшли однією з останніх. Впізнати було неможливо. Те, що вона є серед загиблих, стало відомо після результатів ДНК-експертизи.

Зараз ми намагаємось допомогти сім'ї. На Ромчика чекає пересадка шкіри, тривале лікування та реабілітація. Коли я зателефонувала мамі Галі Лідії та запропонувала почати збір коштів, вона спочатку відмовилася. «Не можу просити у людей гроші, — сказала. — Нині у кожного своє горе». Але через якийсь час передзвонила: «Напевно, Галя б на мене гнівалася, якби дізналася, що я відмовляюся від допомоги її синові». Ми молимося і сподіваємося, що Ромчик житиме.

Для тих, хто хоче та може допомогти сім'ї, повідомляємо реквізити: 5168 7574 0048 0150 Приватбанк (картка батька Галини); 4149 4993 9447 6442 (картка чоловіка Галини Ярослава, рахунок у євро); 86 102 030 880 000 812 523 716 608 (номер рахунку Лідії, мами Галини). Деталі можна також прочитати тут .

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загиблих у цьому ж медичному центрі жінки-стоматолога та її сина .

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