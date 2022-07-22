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«Подобається, не подобається»: ексспічрайтер путіна розповів, чому кремлівський фюрер все одно програє

18:11 22 липня 2022
путін

Кремлівський диктатор володимир путін вже програв розв'язану ним війну в Україні. Зараз він «перебуває на краю прірви» і вже ніколи не зможе позбутися репутації терориста та лузера. Його політичні позиції будуть слабшати.

Про це заявив колишній спічрайтер президента рф політолог Аббас Галлямов в інтерв'ю «Радіо Свобода», пише «Апостроф».

«Тут як кажуть, подобається, не подобається — терпи, моя красуня. Йому, звичайно, це не подобається, але об'єктивно це вже сталося. Він цю репутацію вже придбав. Путін боротиметься не з цією репутацією, він боротиметься з репутацією лузера, того, хто програв, слабака, ось що йому по-справжньому загрожує», — сказав Галлямов.

Політолог зазначив, що президент росії не хоче миритися з роллю того, хто програв, він боротиметься з таким іміджем, але нічого вже зробити не зможе.

На запитання, чи може глава кремля здати назад або ж продовжить підвищення ставок, Галлямов відповів: «У якийсь момент усі ламаються. Ніколи ще путін не підходив так близько до краю прірви. У міру його ослаблення шанс на те, що еліта виступить проти, зростає. Він бізнесмен, а не самурай. Значить, рано чи пізно він прогнеться і програє. Ніяких підстав вважати, що він здатний на незламну мужність й здатний ступити у могилу, не здригнувшись, немає».



Колишній глава уряду росії, опозиціонер Михайло Касьянов розповів, що путін мав намір дійти до Одеси, а також домогтися зміни влади в Києві.

Багато астрологів та екстрасенсів впевнені, що Києву вдасться повернути захоплені росіянами українські території, а доля путіна буде сумною.

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