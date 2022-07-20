«Злоякісний психопат-садист»: психіатр описав стан путіна

Американський психіатр Джеймс Феллон вважає, що кремлівський диктатор володимир путін, чия поведінка у звичайному житті часто викликає питання, — «психопат з ознаками садиста», у якого до того ж розвинений нарцисичний розлад особистості. Про це пише видання The Insider.



На думку експерта, у Путіна дійсно були передумови для розвитку так званих розладів особи кластера B, включаючи психопатію та нарцисичний розлад особистості.

Президент росії живе у своєму світі, у своїх ілюзіях. Він не сумнівається в ухвалених рішеннях, не намагається виправдатися за свою поведінку.



Феллон зазначає, що кремлівський диктатор, як і інші психопати, готовий роками вичікувати зручного моменту для атаки чи помсти. Його завжди провокує слабкість.



«Психопати, як шкільні задираки, завжди шукають у своїх жертвах слабкість. Вони майстерно вгадують думки людини чи групи людей, яких вибрали об'єктом своєї агресії. Психопати — свого роду внутрішньовидові хижаки, чия здобич — інші люди. Як будь-якого агресора, їх провокує слабкість. Головний дар психопатів — зчитувати емоції та спонукання інших людей на тлі нездатності їх відчувати», — зазначив психіатр.

Експерт також вважає, що у поведінці путіна чітко проглядаються риси серйозного помутніння розуму. Диктатор перейшов від пихатого нарцисизму до параної.



Будь-яким своїм вчинкам путін знаходить логічне обґрунтування. Це називається «екстерналізація провини»: у всіх своїх провинах психопати звинувачують інших. путін вважає, що вправі вершити долі людей.



«А якщо люди не дотягують до їхніх стандартів — наприклад, ворог на полі бою виявляє слабкість або будь-яка людина ніяковіє у їхній присутності, вони виявляють повну неповагу. Так роблять агресори та психопати, а також диктатори з рисами соціопатії та психопатії. Для путіна така поведінка є раціональною», — вважає експерт.



Крім цього, путіна можна віднести до злоякісних нарцисів. На думку експерта, у диктатора спостерігаються риси садиста.



Російський диктатор мав важке дитинство. У дорослому житті у путіна було кілька травм, найсильніша — розпад Радянського Союзу.



«Це було схоже на травму молодого Гітлера… Потім у 2011 році путін став свідком болісної смерті лівійського диктатора Каддафі, що не могло не стривожити його глибинний страх — насильницьку зміну режиму. Все неявне розкрилося останні кілька років, а особливо яскраво — останні кілька тижнів до 24 лютого. путін, як Гітлер, розкрив свою справжню сутність, і стало ясно, що він діє саме як психопат, а не соціопат і точно не як звичайна людина з поганими схильностями», — розповів психіатр.



Експерт зазначає, що путіна звикли бачити холодним, розважливим та спокійним. Він створив собі публічний образ та підтримував його близько 20 років. Але зараз він перестав володіти собою і став вкрай небезпечним.



«Зараз ми бачимо, що він все сильніше втрачає адекватність: він переоцінив свої сили і може піти на крайні заходи, наприклад, стосовно тих, хто дає йому відсіч. Зрозумівши, що українці не мають наміру здаватися, він міг відчути себе у безвиході. Усі психопати й агресори губляться, якщо зустрічають рішучий опір. Нерідко вони тікають, але путіну бігти нікуди. Він почуватиметься загнаним у кут, поки Україна чинить опір. Він думав, що йому все зійде з рук, а це типова помилка агресорів і психопатів», — вважає Феллон.



Міміка видає Путіна. Він лютує через свою поразку і схожий на загнаного в клітку звіра. У цьому небезпека, вважає психіатр, адже диктатор має ядерну зброю.



«Я думаю, він розуміє важкі наслідки для себе, і тому він значною мірою ізолювався. Це тільки здається ірраціональною поведінкою, а насправді він просто перевіряє межі, крапля за краплею, як будь-який хуліган, який перевіряє когось на слабкість. Мовляв, давайте спробуємо, але якщо не вийде, ми відступимо і скажемо: «О, ні, все що ми хотіли — це Донбас», — резюмував експерт.



Нагадаємо, 19 липня президент росії володимир путін побував з одноденним візитом в Ірані. Це його другий закордонний вояж після повномасштабного військового вторгнення в Україну. Під час перемовин кремлівський лідер не мав явної переваги. Він був у ролі прохача. При цьому у Москві назвали візит успішним.

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