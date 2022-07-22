Молодий місяць 28 липня: що можна і потрібно робити в цей день

На відміну від Супермісяця 13 липня Молодик, який очікується 28 липня, о 20:55 за київським часом, чудово підійде для вибудовування планів на майбутнє, пише інформаційний ресурс.

Можна братися за рутинні справи, які так чи інакше доведеться зробити, наприклад, пофарбувати огорожу навколо дачної ділянки.

Хтось у молодик відкриє в собі нові таланти. В інших може з'явитися нове хобі, що привнесе в їхнє життя різноманітність та нові враження. Комусь вдасться розлучитися з минулим та почати життя з чистого аркуша.

Якщо хтось постане перед важливим вибором, йому краще покластися на свою інтуїцію і, швидше за все, йому пощастить.

Однак, якщо доведеться зіткнутися з ризиком, краще відступити, інакше справа може прогоріти.

Корисними виявляться нові знайомства — швидше за все, це буде багаторічна співпраця. Також не виключено, що хтось зустріне свою другу половинку.

Цей час сприятливий для зовнішнього перетворення, можна піти в салон краси, щоб змінити себе або повністю змінити імідж. Красива зачіска стане ідеальним доповненням до нового вбрання, оскільки зміни на вигляд пройдуть вдало.

Чим корисно зайнятися в молодик

Час можна витратити підбиття підсумків і глибокий аналіз своєї діяльності. Оскільки молодик ідеально підходить для розумової роботи, можна зайнятися розробкою проектів або бізнес-планів.

Можна провести чистку та прибирання будинку, тоді докладені зусилля не пропадуть даремно, і в будинку все виблискуватиме від чистоти. Також підходящим заняттям стане заміна фіранок на вікнах та постільної білизни у спальні. Тоді вона довше зберігатиметься чистою. Можна перебрати свій гардероб і відібрати ті вбрання, які зараз модні та актуальні.

Можливо, що хтось почне ремонт або перестановку меблів, цими справами можна і потрібно займатися під час молодика. Тоді вони завершаться благополучно. Можливо, хтось бажає привнести щось нове в інтер'єр своєї квартири, це гарна ідея, тому що ця фаза Місяця сприяє творчості та натхненню.

Магія цього дня сприяє проведенню ритуалів на загадування бажання, і воно має неодмінно здійснитися. Так як успіх супроводжуватиме зміни життя в кращу строну. Це час для здійснення нових покупок та привнесення в життя людей чогось нового та незвіданого.

Як молодик 28 липня вплине на самопочуття

Насамперед молодик вплине на розумову діяльність, вона стане активнішою, тобто мізки стануть краще працювати. Люди зможуть краще сприймати нове та вчитися. Їм легше сконцентруватися на справах.

Якщо хтось має проблеми з тиском, то цього дня він може відчути запаморочення та легке нездужання. Таким людям краще провести день на свіжому повітрі у приємній компанії. Слід уникати важкої фізичної роботи, вони повинні перевантажувати свій організм.

Після насиченого подіями та справами дня рекомендується щонайменше 8 годин провести у ліжку, бо здоровий сон не завадить нікому і дасть нові сили для подальшої бурхливої діяльності.

Не варто забувати і про реалії воєнного часу — так, нещодавно відомий астролог закликав до негайної евакуації мешканців трьох великих українських міст.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter