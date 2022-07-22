Королівська посмішка: старший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма святкує своє 9-річчя

У п'ятницю, 22 липня, старшому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося дев'ять років. Герцогиня Кембриджська, яка захоплюється фотографією та вже давно взяла на себе роль фотографа британської королівської родини, оприлюднила новий знімок принца Джорджа. Фото тут же розлетілося світовими ЗМІ та соцмережами.

Принцу Джорджу 9 років

Британські газети пишуть, що Кейт сфотографувала сина на початку липня, коли Кембриджі у повному складі вирушили на море. Сім'я вирішила не вирушати за кордон. Липень і у Британії видався спекотним. Тому, як тільки у Джорджа та принцеси Шарлотти завершилися заняття у школі, Вільям та Кейт вивезли трьох дітей на природу.

Перша фотографія Джорджа. 23 липня 2013 року - Вільям забирає дружину та малюка з пологового будинку

Джордж і Шарлотта навчалися у початковій школі в Баттерсі на південному заході Лондона. Тепер вся родина переїжджає до Віндзору і житиме в Аделаїда-котеджі поряд з Віндзорським замком. У вересні Джордж, Шарлотта та їхній молодший брат Луї підуть до нової школи в Беркширі.

Принц Вільям з дітьми. Кейт зробила цей знімок на День батька цього року

Принц Джордж, як стверджують британські ЗМІ, схиблений на футболі, обожнює ігри на свіжому повітрі. Він вихований і чемний. Поки що Вільяму та Кейт вдається вміло балансувати у питаннях виховання старшого сина. Джордж повинен уже зараз розуміти, що йому уготовано стати в майбутньому королем Великобританії. Водночас батьки не хочуть, щоб хлопчика було позбавлено звичайних дитячих радостей.

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