Підписання «зернового» договору у Стамбулі — чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти у цій війні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні прокоментував «зернову» угоду, яка напередодні була підписана у Стамбулі та яка дозволяє розблокувати українські порти для відновлення експорту агропродукції.

За його словами, цей документ також передбачає повний контроль Україною підходів до наших портів.

«Довгий час усі деталі підписаної в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля», — відзначив він та додав, що текст документу було опубліковано і що кожен може ознайомитися з його пунктами.

Згідно з документом, на експорт підуть близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових. Також можна буде реалізувати і цьогорічний врожай — наразі у України вже є зерно приблизно на 10 мільярдів доларів.

«Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи — голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають», — наголосив Зеленський та додав: «Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою».

У той же час президент не виключив, що росія може вдаватися до провокації та намагань дискредитувати українські та міжнародні зусилля.

«Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів — гарантувати дотримання домовленостей», — резюмував Володимир Зеленський.

У документі, зокрема, йдеться про те, що росія зобов'язується не атакувати у жодний спосіб суховантажні та військові кораблі, а також порти під час проведення суден спеціальними коридорами. Судна із зерном через мінні поля в акваторії Одеси, Чорноморська, Південного супроводжуватимуть кораблі ВМС України, розмінування підходів до портів не буде.

Фото Офісу президента

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