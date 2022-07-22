Угоду щодо зерна Україна та росія підписують окремо одна від одної

У п'ятницю, 22 липня, у Стамбулі очікується підписання угод щодо зерна. Українська делегація заздалегідь прибула до Туреччини. Російську сторону представляє міністр оборони Сергій Шойгу. Він прилетів до Стамбула сьогодні.

Помічник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підписання прямої угоди щодо зерна між двома країнами не буде. Україна підпише договір із Туреччиною та ООН. Росія зі свого боку має підписати дзеркальний документ.

Подоляк наголосив, що Україна не погодиться на супровід та присутність російських кораблів в українських портах під час перевезень. Перевірки всіх кораблів здійснюватимуться у територіальних водах Туреччини спільними групами «у разі виникнення такої потреби».

Москва заявила, що Україна може використовувати морські коридори, які передбачається відкрити для експорту зерна з метою контрабанди зброї. Тому росіяни хочуть брати участь у перевірці судів.

Київ резонно побоюється, що росія спробує надалі використати коридори для транспортування зерна у військових цілях, наприклад, для атаки українських портів із моря.

В іншому, вважають західні ЗМІ, угода вигідна всім сторонам. Україна отримає можливість уперше за п'ять місяців війни експортувати товари зі своїх портів.

Росія зможе заперечувати звинувачення в тому, що вона використовує продовольство як зброю — тобто провокує голод у країнах, що розвиваються.

Туреччина доведе, що справляється з роллю посередника у складних міжнародних переговорах.

ООН отримує хороший шанс підвищити свій авторитет, що похитнувся.

Згідно з інформацією, яка циркулює сьогодні у західних ЗМІ, в угодах будуть зазначені три українські порти — Одеса, Чорноморськ та Південний.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США заради підписання угод щодо українського зерна послабили санкції проти росії. Вашингтон схвалює можливість розблокування українських портів.

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