Нардепи підвищили собі зарплати за рахунок міжнародної допомоги, а на підвищення «мінімалки» грошей немає

В Україні, де нещодавно підвищились пенсії та інші соціальні видатки, Верховна Рада ухвалила постанову про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів. Відтепер вони зможуть отримувати надбавки з Держбюджету, пише «Судово-юридична газета».

Надбавки виплачуватимуться, в тому числі, і за рахунок надходжень до бюджету від міжнародної допомоги.

Так, 9 липня Верховна Рада прийняла зміни до Держбюджету на 2022 рік (законопроект 7523). Цим законом збільшено загальні видатки з державного бюджету на 80,9 млрд грн на різні соціальні потреби.

Витрати збільшено за рахунок надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, внутрішніх та зовнішніх позик. При цьому передбачається збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету та граничного обсягу державного боргу.

Однак тепер ці кошти планують направити не лише на соціалку.

Так, у Верховній Раді 18 липня було зареєстровано проект Постанови 7561 про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України».

Авторами проекту виступають спікер Ради Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також депутати різних фракцій: Ірина Геращенко, Сергій Соболєв, Юлія Клименко тощо.

Відповідно до логіки цього проекту, з коштів Державного бюджету, які відповідно до нещодавно внесених змін надійдуть до Держбюджту, у т. ч. від міжнародної допомоги, народним депутатам дозволяється фінансувати надбавки.

19 липня Рада ухвалила цю постанову. «За» проголосували 308 нардепів.

Тепер ці кошти можуть спрямовуватися на виплату надбавок народному депутату у розмірі, встановленому для членів уряду.

По-друге, проектом Постанови пропонується встановити розмір посадового окладу для народних депутатів України, які тимчасово не входять до складу комітетів Верховної Ради України. Таким чином, ті депутати, які не входять до складу жодного комітету, також будуть отримувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Отже, якщо наразі оклад звичайного депутата за постановою від 7 грудня 2017 року № 2240-VIII становить 24 810 грн, то після ухвалення постанови він зможе сягати з надбавкою 49620 грн.

Зазначимо, що нещодавно українським чиновникам збільшили оклади. Збільшення окладів пояснили зростанням прожиткового мінімуму з 1 липня.

Тим часом, на ринку праці України в червні 2022 року продовжується зниження зарплат і зарплатних пропозицій. В Україні падіння середньої зарплати становило 10% у порівнянні з довоєнним періодом, але в багатьох сферах роботодавці урізали зарплати на 20−60%.

Новопризначена міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в етері телемарафону єдиних новин повідомила, що Україна наврядчи зможе підвищити мінімальні зарплати в умовах війни.

«Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів — таких, як мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, і я поясню, чому. Тому, що це не тільки є збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців», — заявила вона.

Як писали «ФАКТИ», наступне підвищення мінімальної заробітної плати заплановане на 1 жовтня 2022 року. Тоді планується підвищення мінімальної зарплати з 6 500 грн до 6 700 гривень.

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