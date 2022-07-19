В Україні підвищать розмір мінімальної зарплати: на що чекати пенсіонерам і до чого готуватися ФОПам

З 1 жовтня 2022 року, коли планується підвищення мінімальної зарплати з 6 500 грн до 6 700 гривень, зміниться низка нарахувань, що прив'язані до цього показника. Зокрема, розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб у віці 65+ та які мають страховий стаж не менше, ніж 35 та 30 років для чоловіків та жінок відповідно.

Як пише «Телеграф», зі зростанням мінімальної зарплатні, збільшиться погодинна зарплата — до 40,46 грн. Якщо врахувати податок на доходи фізосіб (ПДФО чи прибутковий податок) у розмірі 18% і військовий збір у розмірі 1,5%, то «чистими» МЗП становитиме 5 393,5 грн (зараз 5 232,50 грн).

Мінімальна пенсія за віком (40% від мінімальної зарплатні) становитиме 2 680 грн (зараз — 2 600 грн).

Мінімальна середньоденна зарплата для розрахунку декретних у січні — вересні становить 213,54 грн (наразі стандартні декретні за 126 днів не можуть бути меншими за 26 906,04 грн.), а з жовтня — 220,11 грн (не менше 27 733,86 грн).

Очікують зміни й на підприємців. Так, мінімальний ЄСВ (22% мінімальної зарплатні) становитиме 1 474 грн на місяць (зараз 1 430 грн), а максимальна база ЄСВ (15 мінімальних зарплат) — 100 500 грн (зараз 97 500 грн).

Максимальний обсяг річного доходу ФОП на єдиному податку становитиме:

1 групи — 167 МЗП (буде 1 118 900 грн, зараз 1 085 500 грн);

2 групи — 834 МЗП (5 587 800 та 5 421 000 грн);

3 групи — 1 167 МЗП (7 818 900 та 7 585 500 грн).

Нагадаємо, що у липні відбулося планове підвищення прожиткового мінімуму для різних категорій громадян, у тому числі й для тих, хто втратив працездатність. Це, зокрема, призвело до збільшення мінімальної та максимальної пенсій.

Фото Pixabay



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