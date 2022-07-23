Мабуть, в кожного була ситуація, коли зупиняла поліція і вимагала показати документи. Як діяти, чи правомірні дії поліції та що робити, якщо документів при собі не має — розповів адвокат Артем Сімутін.

«Під час такої зупинки бажано завжди вмикати відео або диктофон, це дуже допомагає. Поліціянт повинен представитися, на вашу вимогу надати для ознайомлення посвідчення та повідомити підставу перевірки документів лише у разі якщо ви:

- маєте ознаки особи в розшуку або безвісно зниклої;

- маєте намір вчинити правопорушення;

- перебуваєте на режимному об’єкті;

- маєте зброю, наркотичні засоби та інші заборонені речі;

- перебуваєте в місці вчинення правопорушення або надзвичайної події;

- є достатні підстави вважати, що ви причетні до вчинення правопорушення".

Якщо правоохоронці підстави не назвали — перевіряти документи, за словами адвоката, не мають права, тож розвертайтеся та йдіть.

«А загалом, чи пред’являти документи для перевірки — вирішуйте самостійно. Якщо ж при собі документів немає, виручить „ДІЯ“ або будь-який документ, що посвідчує вашу особу».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дублікати важливих документів тепер можна замовити в «ДІЇ».

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