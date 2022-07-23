Завозять ракети під виглядом гуманітарки і пересуваються здебільшого вночі: розвідка розповіла, як окупанти намагаються обдурити HIMERS'и ЗСУ

Після ударів ЗСУ окупанти в Херсонській області почали завозити боєприпаси під виглядом «гуманітарної допомоги». Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МО України.

«Противник доставляє боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як „гуманітарну допомогу“. Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 „цивільних“ вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії „єдина росія“. Реальний доставлений вантаж — боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях — закладах культури та освіти», — повідомили у розвідці.

Там також додали, що одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів.

«Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час», — йдеться у повідомленні.

У розвідці поінформували, що у зв'язку із нанесенням масованих вогневих ударів з боку ЗС України, військовослужбовцям 1, 2 армійських корпусів ЗС РФ заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів.

«У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту. Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських окупаційних військ», — повідомили у ГУР Міноборони.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсонській області. Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що після низки попадань окупанти не можуть перекидати по ньому важке озброєння та боєприпаси.

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