Після удару ЗСУ по Антонівському мосту перекидання росіянами озброєння та боєприпасів зупинено, окупанти терміново шукають фахівців для ремонту

Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, який раніше розповів про точний удар ЗСУ по Антонівському мосту, повідомив, що після низки попадань окупанти добу не можуть перекидати по ньому важке озброєння та боєприпаси.

«Більше того, для анонсованого ремонту немає фахівців. Усі місцеві професіонали поїхали. Шукатимуть когось у Криму. А цей час. І знову ж таки, оцініть ювелірну роботу ЗСУ — легкові автомобілі можуть проїхати мостом, озброєння та техніка росіян — ні», — зазначив він і додав: «Крім Антонівського мосту в Херсоні є залізничний міст. Його росіяни не використовують, тому що це надто ризиковано. Адже формування залізничного составу буде одразу помітним і відповідно стане гарною мішенню».

За його словами, після ударів по мосту окупанти в паніці — немає можливості підвозити БК, а розміщувати ближче до лінії фронту склади вони бояться. Адже вони знищуються і в Чорнобаївці, і в Новій Каховці. За словами Сергія Хланя, фахівці, які залишилися у Херсоні та які могли б зайнятися ремонтом мосту, на співпрацю з окупантами не йдуть.

«Наскільки мені відомо, вони хочуть залучити фахівців, які працювали на будівництві Кримського мосту. Не думаю, що в них це вийде. По-перше, це займе багато часу, а по-друге, ЗСУ вміють працювати і знають, як це робити», — додав він.

Раніше Сергій Хлань розповідав, як українські військові знищили склад боєприпасів, штаб та казарми окупантів, які влаштувалися у Лазурному на березі моря.

Фото — скріншот

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter