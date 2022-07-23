Кільце звужується: ЗСУ завдали удару по ще одному важливому мосту на Херсонщині (відео)

ЗСУ завдали нового ракетного удару по мосту на Херсонщині. Постраждав єдиний міст через річку Інгулець у смт Дар'ївка. Пишуть, що по ньому прилетіло 7 ракет, які пошкодили дорожнє полотно, повідомляє «Информатор Украина».

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗСУ вже завдавали удару по Антонівському мосту в Херсонській області. Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що після низки попадань окупанти не можуть перекидати по ньому важке озброєння та боєприпаси.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що ЗСУ взяли Антонівський міст у Херсоні під вогневий контроль. За його словами, тепер росіяни вважають, що можуть залишитися в оточенні. Це оперативне оточення. Психологічний стан у росіян пригнічений.

Як повідомили в британській розвідці, чергові удари української армії по Антоновському мосту, що відіграє ключову роль для постачання російських військ, завдали йому нових пошкоджень. Росіянам, втім, удалося зробити частковий ремонт. Станом на 22 липня міст був відкритий для деякого потоку транспорту.

Британській розвідці не вдалося підтвердити заяви українських офіційних осіб, що російські військові намагаються звести альтернативну понтонну переправу через Дніпро. Збереження річкових переправ залишається пріоритетом для російської армії, проте будівництво понтонного мосту через Дніпро було б вкрай ризикованою операцією.

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