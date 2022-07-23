37.68 / 38.98 38.07 / 39.50
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мінус 50 рашистів: окупанти намагаються приховати великі втрати після удару ЗСУ по Лисичанську, — Гайдай

19:25 23 липня 2022
Вибух

В окупованому Лисичанську, про вихід з якого на початку липня офіційно заявив Генштаб ЗСУ, сталася «бавовна» та масовий «інфаркт» у півсотні окупантів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вибух стався у приміщенні суду, де під удар потрапив «штаб 6-го полку, другого армійського корпусу».

«Територію орки оточили, у людей перевіряють мобільні телефони, щоб фото/відео місця „бавовни“ не потрапило у мережу», — зазначив він.

 

За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), нещодавно українські військові відправляли "подарунок" загону Сахалінського ОМОНу в районі Лисичанська. Окупанти лише заїхали на ротацію, але вже не дорахувалися 12 військовослужбовців - їх було ліквідовано, а решту важко поранено.

Тим часом у мережі почали з'являтися відео, зняті в окупованій Горлівці, над якою здіймається великий стовп диму.

"В окупованій Горлівці Донецької області серія потужних вибухів. Місцеві паблики пишуть, що удар припав на машинобудівний завод імені Кірова, де ремонтують техніку окупанти. Інформація перевіряється" , - повідомив у соцмережах радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

 

Момент одного із вибухів потрапив на відео.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ вдарили по єдиному мосту через річку Інгулець у смт Дар'ївка. Ракети пошкодили дорожнє полотно

Фото — скріншот

439

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Інвалідне крісло

Пенсія з інвалідності: як розмір виплат залежить від групи та страхового стажу (інфографіка)

Галкін та Пугачова з дітьми

«Яка в мене красуня сидить»: Галкін показав Пугачову, яка змінилася (відео)

Руслана Писанка із чоловіком

«Були хвилі болю, але вона усміхалася»: чоловік Руслани Писанки розповів про її останні дні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту