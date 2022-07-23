Мінус 50 рашистів: окупанти намагаються приховати великі втрати після удару ЗСУ по Лисичанську, — Гайдай

В окупованому Лисичанську, про вихід з якого на початку липня офіційно заявив Генштаб ЗСУ, сталася «бавовна» та масовий «інфаркт» у півсотні окупантів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вибух стався у приміщенні суду, де під удар потрапив «штаб 6-го полку, другого армійського корпусу».

«Територію орки оточили, у людей перевіряють мобільні телефони, щоб фото/відео місця „бавовни“ не потрапило у мережу», — зазначив він.

За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), нещодавно українські військові відправляли "подарунок" загону Сахалінського ОМОНу в районі Лисичанська. Окупанти лише заїхали на ротацію, але вже не дорахувалися 12 військовослужбовців - їх було ліквідовано, а решту важко поранено.

Тим часом у мережі почали з'являтися відео, зняті в окупованій Горлівці, над якою здіймається великий стовп диму.

"В окупованій Горлівці Донецької області серія потужних вибухів. Місцеві паблики пишуть, що удар припав на машинобудівний завод імені Кірова, де ремонтують техніку окупанти. Інформація перевіряється" , - повідомив у соцмережах радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Момент одного із вибухів потрапив на відео.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ вдарили по єдиному мосту через річку Інгулець у смт Дар'ївка. Ракети пошкодили дорожнє полотно

Фото — скріншот

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