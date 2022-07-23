Окупанти «бережуть» для Києва особливу зброю: військовий експерт пояснив, чому столиці не варто розслаблятися

Росіяни намагаються берегти високоточні ракети, у тому числі й «Кинжал» для того, щоб завдати удару по «центрам ухвалення рішень» в Україні.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що ворог говорить про свої цілі прямо.

«На мій погляд, наша столиця залишається в самому загрозливому стані. А також усі без винятку адміністрації, які є на території України… Маю на увазі військово-цивільні адміністрації обласного значення. Зрештою, не так важливо, які це будуть об'єкти», — зазначив він і додав, що росія не зупиниться — ракетний удар по Вінниці тому пряме свідчення.

«Коли вони не можуть вирішити свою проблематику на полі бою за простим принципом — завдати вогневої поразки армії, тоді вдаються до своєї старої, як світ, ще ординської тактики — терору та залякуванню місцевого населення», — додав він.

Про те, що росіяни економлять високоточні ракети, говорив і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в Україні зс росії витратили 50−60 відсотків запасу. Однак у росіян залишилося багато старих ракет, які хоч і не є настільки точними, але не менш руйнівними.

Раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявляв, що вважає малоймовірним застосування росіянами в Україні ядерної зброї. А ось хімічне, за його словами, путін може використати, щоб «вселити жах у серця українців».

Фото з Вікіпедії

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