Почалася вже 151-ї доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Не дивлячись на знищення більш як півсотні окупантів у залишеному ЗСУ Лисичанську, ворог вперто пробує виконати бойове завдання зі встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку, констатують у Генеральному штабі ЗСУ, додаючи, що українські воїни знову відкинули окупантів назад.

У цьому районі ворог веде бойові дії також з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут, для чого було здійснено обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. В тому числі ворог задіяв штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки. Також окупанти задіяли БпЛА.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках протягом минулої доби фіксувадися систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших, а біля Малої Токмачки та Новодарівки діяв ворожий БПЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій, для чого піддавав обстрілам цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.

У той же час депутат Херсонської облради Сергій Хлань 23 липня заявив, що українські сили захопили неназвані населені пункти в Херсонській області, але закликав українців зберігати мовчання про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади.

Своєю чергою неназваний високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив також, що ЗСУ відбили невказані частини окупованих військами рф сіл біля Херсона. У російської влади також немає стимулу повідомляти про територіальні придбання України.

Карта Інституту вивчення війни

Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Нагадаємо, напередодні військові рф завдали ракетного удару по Одеському порту, поставивши таким чином під сумнів реалізацію попередніх міжнародних домовленостей щодо організації експорту українського збіжжя.

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