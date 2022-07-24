«Урожайний на підбиті танки день»: названо втрати ворога за минулу добу

Збройні сили України минулої доби ліквідували 280 російських окупантів, які намагаються сховатися від високоточного озброєння союзників, а всього з початку повномасштабного вторгнення рф втратила 39 520 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати рашистів у техніці на 24 липня орієнтовно склали: танків — 1722 (+14); бойових броньованих машин — 3942 (+13); артилерійських систем — 869 (+5); РСЗВ — 255 (+2); крилатих ракет — 170 (+3); автомобільної техніки та автоцистерн — 2823 (+3);

спеціальної техніки — 73 (+1).

У відомстві повідомили, що минулої доби найбільші втрати російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Роботу української артилерії, яка нищить техніку ворога, показали на відео.

Водночас українці звертають увагу на значну кількість підбитих бронемашин — танків (14) та бойових броньованих машин (13) російських убивць.

Нагадаємо, поки ворог завзято намагається захопити територію Вуглегірської ТЕС, ЗСУ результативно б'ють за цілями на вже окупованій території Донбасу.

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