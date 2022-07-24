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Події

Наслідки окупації: під Києвом трактор під час роботи підірвався на російській міні

11:31 24 липня 2022
Фото поліції Київської області

На Київщині, звільненій від окупантів ще на початку квітня, 22 липня в селі Андріївка 53-річний працівник агрофірми підірвався на протитанковій міні, що її залишили ворожі війська. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Закладена міна

За словами Нєбитова, водію пощастило — він не постраждав. Ушкоджень зазнало лише підвісне обладнання трактора, яке під час проведення робіт знаходилось у землі.

Постраждало підвісне обладнання

«Вкотре закликаю громадян буду особливо уважними та обережними на деокупованих територіях, уникайте лісосмуг та польових доріг! У разі виявлення вибухонебезпечних предметів, телефонуйте на лінію „102“!» — нагадав начальник поліції Київщини.

Нагадаємо, напередодні від міни загинули двоє працівників державної лісової охорони в сусідній Житомирській області.

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