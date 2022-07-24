«Літаки літали над дахом»: легенда українського футболу розповів, як тікав із сім'єю від війни

Дедалі більше українців змушені, рятуючись від військових дій, залишати рідні будинки і просто рятуватися втечею, щоб зберегти життя собі та своїм рідним.

Одним із біженців став і легендарний воротар харківського «Металіста» (понад 400 матчів за клуб!) Олександр Горяїнов, який також має у своєму послужному списку два поєдинки у складі національної збірної.

«Війна перевернула життя з ніг на голову, — поділився ексфутболіст в інтерв’ю виданню «Команда1». — Таке, гадаю, сталося з багатьма українцями, але в тих же харків’ян «трохи» інша ситуація. Вторгнення застало мене в Харкові. Перший місяць війни ми з сім’єю провели там. Бачили майже все. Ракети, обстріли, авіацію, бої місцевого значення. Чому не виїхали відразу? Я такий, що і досі сидів би вдома, але врешті не витримали нерви. Важко було дружині та доньці. Ми хоч і проживаємо за містом, у приватному будинку, але він розташований саме дорогою у Бєлгород. А там було, мабуть, все, літаки літали прямо над дахом…

З міста до нас приїхали друзі. У підвалі ми проводили багато часу. Коли затихало, їздили до наших військових допомагати будувати усілякі укріплення. Намагалися бути хоч чимось корисними. Проте, в один момент наша жіноча частина не витримала, і ми поїхали. Спочатку була Полтава, потім завітали до Кременчука, далі — у Кропивницький, а зупинилися у Вінниці — ввсюди приймали колишні колеги-воротарі. Тут поки і мешкаємо.

Ні з ким не тримаю зв’язок із росії, не маю жодного бажання спілкуватися з тими, хто не вірить навіть своїм друзям чи родичам. Я взагалі хочу забути про таку країну. Назавжди. Шкодую, що раніше трохи соромився розмовляти українською, не хотів переплутати якісь слова. Зараз повністю переходжу на рідну мову. Читаю, слухаю, дивлюсь — все українською. А російську, сподіваюсь, згодом ніхто не згадає. Не місце цим покидькам у цивілізованому світі".

До речі, Горяїнов наважився на кардинальну зміну іміджу. Будучи лисим, колишній воротар без рослинності на голові не залишився, відпустивши довгу бороду. І пообіцяв, що поголить її лише після перемоги України у війні з рашистами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що над сином колишнього воротаря «Шахтаря» та збірної України Рустама Худжамова знущаються малолітні москалі.

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