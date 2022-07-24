Україну годують «столовими ложками»: генерал розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити захоплені росією міста

В даний час Україна перебуває на вирішальній стадії війни з росією. Найголовніше зараз — масовані та швидкі постачання озброєнь від західних союзників. Але поки що ці поставки здійснюються «столовими ложками». Про це в інтерв'ю «Обозревателю» розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Раніше він говорив, що партнери постачають озброєння «чайними ложками»; тепер же, після чотирьох «Раммштайнів», зброя почала надходити трохи веселіше, але цього все одно мало.

«Це можна назвати допомогою столовими ложками, але не більше. Масованої допомоги поки що немає. З такою допомогою в кращому разі ми зможемо виконати завдання оборонної операції, зупинити супротивника. Війна може розтягнутися, як мінімум, до весни 2023 року. Якщо допомога Заходу буде достатньою, на той час українській армії вдасться повністю звільнити всі окуповані території, включаючи Крим та Донбас», — вважає військовий експерт.

За словами генерала, хотілося б, щоб у поточному році Україна виконала низку оперативних завдань, контрнаступальних операцій на різних напрямках — у районі Харкова, Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя.

«Завдання нашої оборонної операції полягає в тому, щоб зупинити супротивника на всьому фронті та змусити його перейти до оборони. Якщо вдасться, цей етап має перерости в оперативну паузу. Якщо ні, то в ході подальшого ведення бойових дій нам необхідно формувати оперативний стратегічний резерв». Це означає реальне масоване насичення армії озброєнням, технікою, ресурсами", — розповідає Романенко.

Росіяни проводять другу наступальну операцію на сході та півдні нашої країни, але щоб ми могли виконати завдання «Рамштайну-1» про ослаблення РФ до рівня, коли вона не зможе здійснювати агресію, повинні бути відповідні поставки.

Є дуже багато завдань, які потребують вирішення. Крім того, треба розуміти, що навіть коли постачання озброєнь відбуватиметься не чайними, а столовими ложками, цю техніку нам ще треба освоїти. Чим сучасна техніка, тим більше часу потрібно на її освоєння.

«Тому не можна переносити всю нашу стратегію на весну. Нам потрібно боротися, жити і воювати зараз. Ми хочемо отримати відповіді від керівництва наших союзників зараз — практичні відповіді у наданні відповідних поставок, масованих та швидких», — зазначив Романенко.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник міністра оборони Олексій Копитько розповів про складнощі процесу постачання сучасної західної зброї в Україну та спроби домогтися системного підходу в ньому.

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