Смертельна ДТП у Миколаївській області: загинуло двоє людей

На Миколаївщині на автодорозі Н-11 «Миколаїв — Дніпро» в межах с. Калинівка Воскресенської ТГ Миколаївського району сталося смертельне лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та Peugeot. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, інформація про це надійшло на спецлінію 101 о 16:40 23 липня.

Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а постраждалу пасажирку автомобіля Peugeot у важкому стані було госпіталізовано до лікарні.

Також за допомогою спецобладнання рятувальники деблокували тіло загиблого керманича Daewoo Lanos.

Нагадаємо, недільний ранок розпочався з масштабної ДТП на на 330 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський. Там відбулося перекидання вантажного автомобіля MAN, що спричинило перекриття руху транспорту у напрямку аеропорту «Полтава». Однак водію пощастило вижити — він відбувся травмами.

Фото ДСНС

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