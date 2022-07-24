«Період скорботи і смутку»: астролог назвала час, коли можуть повторитися Буча, Ірпінь та Гостомель

Незважаючи на райдужні обіцянки деяких «провидців», на Україну ще чекають нелегкі часи, і щоб прибрати негатив, важливо винести урок з минулих подій, у т.ч. та військових.

Про це у своєму Instagram написала астролог Світлана Буянова.

«Перший з таких аспектів — тема, що розтягується на два роки. Вона дуже неприємна для нас, тому що відображає тему інтриг та невизначеності за темами армії, зброї та партнерської допомоги. Перший раз ми спостерігали її вплив у 20-х числах травня (це був пік, а період впливу — з другої половини квітня до середини червня), коли почалося відкладення поставок зброї, закулісні ігри на тему „а давайте все ж таки домовимося“ і так далі», — пише експерт.

Починаючи з сьогоднішнього дня, 24 липня, піде повторення цього аспекту — пік прийдеться на 3 серпня, а період впливу — з другої половини липня до середини серпня.

«Ми вже знаємо, чим це загрожує та як може проходити. Сподіваюся, висновки з минулого досвіду зроблено», — написала астролог.

Другий аспект — може повторитися ситуація, яка була у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

«Другий важливий аспект, який повторюється вдруге — це тема початку квітня, коли весь світ дізнався назви Буча, Ірпінь та Гостомель. Жахливі речі відкрилися перед нашими очима: звірства, знущання, геноцид. Це був період скорботи та смутку, який у результаті мав загартувати народ і зробити нас сильнішим. Тепер все повторюється на початку серпня — з 24 липня до 20 серпня, пік аспекту — 6 серпня. Ми вже знаємо, чого можна очікувати, ми готові. Так, як минулого разу, вже не буде», — додала Буянова.

З хорошого експерт зазначає той факт, що у другій половині липня та першій половині серпня Україна проходитиме перевірку на еволюційне зростання.

«Ми повинні зрозуміти, як нам у цих умовах все одно відстоювати своє, як не піти назад і не здати свої ідеали. Аспекти показують, що у нас може вийти. І це буде новий крок до розвитку незалежної України», — впевнена фахівець по зірках.

Нагадаємо, вже 28 липня на нас чекає важлива астрологічна подія — Молодий місяць.

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