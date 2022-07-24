Ворог намагався просунутися на 6 напрямках, але після потужної відповіді ЗСУ відступив із втратами на колишні позиції, — Генштаб

Російські окупанти прагнуть продемонструвати хоч якусь перемогу у війні з Україною і тому нині пробують штурмувати одразу на шістьох напрямах, констатують у Генеральному штабі ЗСУ, коментуючи перебіг 151-ї доби протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.



Зокрема, на Слов’янському напрямку протягом дня 24 липня було зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Під таким прикриттям окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне, проте вкотре — без жодного успіху.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар'ївка та Спірне. Однак українські воїни знову відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка — Верхньокам’янське та Білогорівка — Верхньокам’янське. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська близ Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута. Але ворожі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка — Бахмутське та Доломітне — Новолуганське прогнозовано провалилися. Жорстокі бої тривають в районі Вуглегірської ТЕС та у напрямку Роти — Семигір’я.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог піддає систематичним обстрілам цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Після завдання авіаудару біля Андріївки окупанти намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок — Андріївка та Брускінське — Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.

Нагадаємо, українські військові змушені говорити про нерішучість колективного Заходу при здійсненні постачання нашій країні потужної зброї, яка могла б пришвидшити перемогу України у війні.

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