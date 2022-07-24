Литва скасувала заборону на перевезення санкційних товарів до Калінінграду

У суботу, 23 липня, стало відомо, що Литва скасувала заборону на залізничні перевезення санкційних товарів до Калінінграда з інших регіонів Росії та назад. Вантажі зможуть слідувати без будь-яких серйозних обмежень литовською територією. А ось автомобільні перевезення, як і раніше, заборонені.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», у червні уряд Литви заборонив транзит своєю територією різних санкційних товарів, зокрема сталі, інших металів, будматеріалів. Загалом «чорний» список містив понад 50% вантажів, які прямували до Калінінграда.

Голова ради безпеки росії Микола Патрушев погрожував у відповідь «серйозними негативними наслідками для населення Литви». Москва поспішила звинуватити у всьому Вільнюс. Їй було начхати на те, що литовська влада просто виконувала, як і мала, розпорядження Євросоюзу.

У середині липня Брюссель уточнив, що заборона на транзит стосується лише автомобільних перевезень. Транзит залізницею до Калінінграда можна відновити.

Найближчим часом до цього міста прибуде 60 вагонів цементу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Москва висловила невдоволення у зв'язку з діями Норвегії, влада якої розпорядилася ретельно перевіряти вантажі, що прямують на Шпіцберген.

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