Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що для українців починається важливий та символічний тиждень — 28 липня країна вперше відзначатиме День Української Державності.

«Відзначимо у часи такої жорстокої війни — на шостому її місяці. День Української Державності утверджуватиме зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру», — сказав він та додав, що зараз можна побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і найголовніше — ставлення до України й до ворога, як і у наших пращурів.

«Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу — це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу», — пікреслив він.

За словами Зеленського, наразі навіть окупанти, спілкуючися з близькими, визнають, що Україна переможе.

Раніше Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережах показав яскраві знімки, зроблені у різних регіонах нашої країни. На них зображені діти, люди похилого віку та відважні військовослужбовці, які щодня ризикують своїм життям заради спокою мільйонів. «Не скоримося. Вистоємо. Захистимо своє. Переможемо!» — зазначив він.

Фото Офісу президента України

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