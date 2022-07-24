Не скоримося і переможемо: Зеленський звернувся до українців після п'яти місяців війни

У неділю, 24 липня, розпочався 151-й день війни росіян проти свободи українського народу — минуло рівно п'ять місяців з моменту нападу російського ворога на нашу країну.

Через п'ять місяців кровопролитних боїв за свободу президент Володимир Зеленський звернувся до всіх українців.

Своє звернення він розмістив у офіційному Телеграм-каналі.

«П'ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя в нашій державі і не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того кошмару, який окупанти принесли до нашої країни», — написав президент України.

«Не скоримося. Вистоємо. Захистимо своє. Переможемо!» — резюмував звернення Володимир Зеленський.

Також у месенджері глава держави показав яскраві знімки, зроблені у різних регіонах нашої країни. На них зображені діти, люди похилого віку, і, звичайно ж, наші відважні військовослужбовці, які щодня ризикують своїм життям заради спокою мільйонів. Авторами знімків стали українські та зарубіжні фотографи — Дмитро Смоленко, Ліза Букреєва, Костянтин Ліберов та Влада Ліберова, Роман Пилипея, Олена Тита, Пабло Тоско, а також співробітники пресслужби МВС України.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський заявив, що завдавши 23 липня — лише через добу після підписання угоди про розблокування вивезення зерна — удар по зерновому терміналу в порту Одеси, Росія ще раз довела свою постійну брехню і неможливість укладати домовленості з нею.

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