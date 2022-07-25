Легендарний Лотар Маттеус допоміг таксисту, якого образив футболіст-мільйонер

Чесний таксист Азір, який повернув втрачений гаманець воротарю «Баварії» та збірної Німеччини Мануелю Ноєру, не залишився без заслуженої нагороди.

Після того, як футболіст на знак «подяки» за повернені документи, платіжні картки та близько 800 євро готівкою надіслав Азіру лише підписану ігрову футболку, таксист оприлюднив усе, що сталося з ним. Чоловік скаржився, що має чотирьох дітей, і він не знає, що робити з цим «подарунком».

На історію відгукнувся легенда німецького футболу, екскапітан «Баварії» та національної збірної Лотар Матеус, який купив у Азіра футболку за 1000 євро, а потім виставив її на аукціон, щоби зібрати гроші на благодійність.

«Я знаю, як це, коли ти втрачаєш гаманець. Після цього в тебе багато клопоту — нові карти, нові документи… Дякую Азіру за те, що він урятував Мануеля від усіх цих неприємностей», — сказав Матеус у коментарі виданню Bild.

Таксист також залишився задоволеним компенсацією. «Тепер я зможу трохи витратитися на ремонт автомобіля, а також купити своїм дітям морозиво. Лотар — найкращий», — наводить джерело слова Азіра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський влаштував в Італії благодійний вечір задля допомоги Україні.

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter