Винна «Дія»: у Кабміні пояснили, чому сотні тисяч переселенців залишилися без виплат

Віце-прем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка раніше заявляла, що через підготовку до нового навчального року десятки тисяч ВПО можуть позбутися тимчасового притулку в освітніх установах, пояснила, чому досі майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб не одержали обіцяних грошових виплат.

Як повідомляє «ТСН», з такими скаргами люди звертаються на гарячу урядову лінію 1548 року. Зазначається, що після скарг виплати отримали 90 тисяч українців.

«Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані і не отримані, або подано заявку, але виплати жодного разу не отримані. Ми у кожному випадку розбираємося, у чому причина», — зазначила вона і додала, що одна з причин полягає в тому, що «Дія» не передала відповідні дані до органів соцзабезпечення.

«Люди реєструвалися в „Дії“, „Дія“ не передала на органи соцзахисту такі дані… Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам вже виплачено. Зараз решті ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп'ютерів, програм. Це все, чим я займаюся, міністерство, допомагаючи іншим міністерствам такі виплати зробити», — уточнила міністерка.

Ще одна причина — документи були оформлені неправильно. Люди, які мають проблеми з документами, можуть зателефонувати на гарячу лінію, де команда міністерства персонально займається кожною з таких справ.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що українці можуть отримати допомогу від міжнародних організацій, подавши заявку через портал єДопомога.

Фото Pixabay

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