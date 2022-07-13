Над 40 тисячами переселенців нависла загроза виселення: у Кабміні терміново вживають заходів
Віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка раніше визнавала, що деяких переселенців починають виселяти з місць, де вони знайшли тимчасовий притулок, заявила, що цього не можна робити без надання альтернативи. Зокрема, йшлося про освітні заклади, в яких наразі розміщено близько 40 тисяч ВПО.
За її словами, до міністерства почали надходити скарги — деякі заклади, в яких облаштовані місця компактного поселення переселенців, вимагають їхнього виселення у зв'язку з навчальним роком, що наближається.
«Необхідно якнайшвидше знайти рішення до початку навчального року, щоб забезпечити всіх ВПО тимчасовим житлом», — зазначила вона і додала, що міністерство надіслало відповідний лист керівникам структурних освітніх підрозділів обласних, Київської міської та районних військових адміністрацій, а також в органи місцевого самоврядування.
Їм доручено до 25 липня опрацювати питання переміщення таких ВПО у тимчасове чи соціальне житло з відповідними умовами.
Нагадаємо, що нещодавно Конституційний суд визнав неконституційним та дискримінаційним пункт 2 частини другої статті 40 Житлового кодексу України, який передбачає зняття з квартирного обліку громадян, які потребують покращення житлових умов, у разі їхнього «виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту». Таких українців наразі знімати з квартобліку не будуть.
Фото зі сторінки Міністерства в соцмережах1030
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter