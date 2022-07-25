У середу, 27 липня, полтавська «Ворскла» проведе у Стокгольмі на стадіоні «Френдс Арена» матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2022/2023 проти шведського АІКа (арбітр — Мілош Міланович із Сербії). Нагадаємо, перший матч команд, який, незважаючи на домашній статус для полтавців, також пройшов у столиці Швеції, завершився перемогою української команди — 3:2.

Відеоогляд матчу «Ворскла» — АІК

«Футболісти „Ворскли“ зробили лише півсправи, — розповів в інтерв'ю сайту Ua-Football.com колишній нападник полтавців Сергій Чуйченко. — Переконаний, що повторний поєдинок буде для них значно складнішим. Я не думаю, що шведська команда недооцінила полтавців і тому поступилася, але те, що буде проаналізовано кожну помилку, особливо біля своїх воріт, переконаний. Ось чому насамперед полтавцям важливо належним чином відновитися, побажаю, щоб їхній лазарет спорожнів, а Віктор Скрипник сповна використав ще нереалізовані резерви. Ця перемога має надати „Ворсклі“ впевненості, натхнення, і полтавці мають докласти максимум зусиль, щоб пройти далі».

Букмекери у майбутній зустрічі бачать фаворитом шведську команду. Наприклад, компанія Parimatch ставки на перемогу АІКа приймає з коефіцієнтом 1,53 (на прохід до наступного раунду — 1,78), на нічию — 4,00, на перемогу гостей — 6,00 (прохід до третього відбірного раунду — 1,97).

У прямій трансляції поєдинок «Ворскла» — АІК, починаючи з 20:00, можна буде подивитися на YouTube-каналах ФК «Ворскла» та Espreso.TV.

Ліга конференцій. Другий відбірний раунд. Матч-відповідь

27 липня (середа)

АІК — «Ворскла» 20:00 ФК «Ворскла» на YouTube, Espreso.TV на YouTube

Нагадаємо, команди вже дізналися своїх потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді. За підсумками жеребкування найсильніший у парі «Ворскла» — АІК зіграє з переможцем пари «Валмієра» (Латвія) — «Шкендія» (Північна Македонія). Поєдинки цієї стадії пройдуть 4 та 11 серпня.

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