Жеребкування Ліги конференцій: хто дістався «Зорі» та «Ворсклі»

У понеділок, 18 липня, слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи кинуто жереб у Лізі конференцій, яку минулого сезону виграла італійська «Рома». Своїх суперників в третьому раунді кваліфікації дізналася «Зоря», а потенційних опонентів — «Ворскла», на яку ще чекають матчі другого відбірного етапу проти шведського АІКа (обидва поєдинки у Стокгольмі — 21 та 28 липня).

Суперником луганської «Зорі», яку очолив тренер із Нідерландів Патрік ван Леувен, стане переможець пари «Влазнія» (Албанія) — «Університатя (Румунія). Перший поєдинок запланований на 4 серпня в польському Любліні, де луганчани прийматимуть своїх суперників у євроокубках, матч у відповідь на 11 серпня — в Албанії чи Румунії. Зазначимо, що «Влазнія» посіла в чемпіонаті країни лише п'яте місце, але виграла Кубок Албанії, а «Університатя» — бронзовий призер румунської ліги.

У свою чергу, переможець пари «Ворскла» — АІК зіграє з найсильнішим у протистоянні «Валмієри» з Латвії та «Шкендії з Північної Македонії. Першу зустріч полтавці у разі успіху в Швеції зіграють 4 серпня на своєму полі, а матч у відповідь — 11 серпня в гостях. Додамо, що «Валмієра» — віцечемпіон Латвії, а «Шкендія» — бронзовий призер македонської ліги.

«Зоря», яка посіла у минулому (не дограному) чемпіонаті України четверте місце та отримала право стартувати у кваліфікації Ліги конференцій, провела тренувальний збір у Польщі. У контрольних матчах луганчани програли варшавській «Легії» (1:2), а також розгромили два місцеві клуби — «Легіоновію» (4:1) та «Корону» (4:1).

Що ж стосується «Ворскли», яку очолив Віктор Скрипник, то полтавці провели в Польщі два спаринги з місцевими клубами, програвши «Гурніку» із Забже (1:2) та розгромивши «Легіоновію» (7:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі відбірний поєдинок Ліги чемпіонів «Динамо» — «Фенербахче».

Фото uefa.com

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