У середу, 27 липня, київське «Динамо» проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче». Нагадаємо, перший поєдинок команд у польському Лодзі завершився нульовою нічиєю.

Ані «Динамо», ані «Фенербахче» між очними поєдинками не проводили матчів, цілеспрямовано готуючись до майбутньої зустрічі. І якщо динамівці проблем зі складом не мають, то тренер стамбульців не зможе розраховувати у грі на «Шюкрю Сараджоглу» на основного захисника Сердара Азіза, а також півзахисника Мерта Хакана Яндаша, який відновлюється після травми. Щоправда, мають «канарки» і придбання — контракт із віцечемпіоном Туреччини підписав за 6,5 млн євро бразильського атакуючого півзахисника Жоау Педру, який із 2014 року виступав в Італії за «Кальярі» та був лідером команди.

Букмекери в майбутній зустрічі бачать фаворитом «Фенербахче». Наприклад, компанія Parimatch ставки на перемогу господарів приймає з коефіцієнтом 1,69, на нічию — 3,80, на виграш підопічних Мірчі Луческу — 5,00. Прохід стамбульців до наступної стадії Ліги чемпіонів оцінюється коефіцієнтом 1,29, прохід киян — 3,60.

У прямій трансляції поєдинок «Фенербахче» — «Динамо» безкоштовно покаже Setanta Sports (початок — о 20:00). Також ефір зі Стамбула запланований на OTT-сервісі setantasports.com.

Ліга чемпіонів. Другий відбірний раунд. Матч-відповідь

27 липня (середа)

«Фенербахче» — «Динамо» 20:00 Setanta Sports

До речі, клуби, які успішно подолають другий етап відбору, вийдуть до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а ті, що програли, потраплять до третього відбірного раунду Ліги Європи. За підсумками проведених жеребкувань «Динамо» та «Фенербахче» дізналися своїх потенційних суперників — переможець українсько-турецького протистояння зіграє з австрійським «Штурмом», а той, хто програє, зустрінеться з чеським «Словацько».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-шедевр у компенсований час урятував команду від поразки в матчі Ліги чемпіонів.

Фото www.lodz.pl

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