«Ворскла» з фантастичним голом Челядіна перемогла у Стокгольмі АІК: відео матчу Ліги конференцій

У четвер, 21 липня, полтавська «Ворскла», яку очолив екснаставник «Зорі» Віктор Скрипник, провела у столиці Швеції номінально домашній поєдинок другого відбірного раунду Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Перший матч

«Ворскла» (Полтава, Україна) — АІК (Стокгольм, Швеція) — 3:2

«Ворскла»: Різник, Пердута, Зайков, Яворський, Бацула, Козиренко (Челядін, 65), В. Тіль (Феліпе, 88), Пуцлін, Олійник, Степанюк (Кравчук, 90+2), Марлісон.

Голи: Степанюк (4), Козиренко (24), Челядін (69) — Стефанеллі (17), С. Ларссон (44).

До старту в єврокубковому сезоні полтавці готувалися у Польщі, після чого перебралися до Стокгольма, де й проведуть обидві єврокубкові зустрічі проти віцечемпіона Швеції (у нинішньому розіграші підопічні Бартоша Гржеляка після 15 турів йдуть третіми). На жаль, через війну та травми команда Скрипника недорахувалася кількох легіонерів, а також Скляра і Чеснакова, які перебувають в лазареті. Плюс чемпіонат Швеції — у розпалі, а «Ворскла» не проводила офіційних поєдинків цілих вісім місяців.

Незважаючи на прогнози букмекерів (коефіцієнт на перемогу стокгольмців був 1,54, на успіх полтавців — 7,30), які вважали АІК беззаперечним фаворитом, вже на 4-й хвилині в рахунку повела «Ворскла». Козиренко навісив із лівого флангу, а Степанюк головою переправив м'яч у сітку — 1:0.

Щоправда, шведи невдовзі відігралися. На 17-й хвилині захисники полтавців не догледіли у своєму штрафному майданчику за Стефанеллі. Перший удар аргентинця Різник парирував, а ось повторний відбити не зміг — 1:1.

На щастя, наші не здригнулися, і на 24-й Козиренко з меж штрафного майданчика точно пробив у дальній кут — 2:1.

Але піти на перерву із перевагою в рахунку гостям з України не вдалося. Щільний удар Себастьяна Ларссона з лінії штрафного майданчика став для оборони та голкіпера полтавців нерозв'язним завданням — 2:2.

Після перерви шведи злегка притиснули гостей до їхніх воріт, але на 69-й хвилині стадіон затих після фантастичного голу Челядіна, який вийшов на заміну і «вистрілив» здалеку прямо в «дев'ятку». Шедевр — 3:2!

Усі спроби АІКа врятувати матч, на щастя, успіхом не увінчалися. Хоча на 90+5-й хвилині лише блискуча реакція Різника врятувала гостей після удару Абдірахмана. Як би там не було, «Ворскла» перервала свою п'ятиматчеву єврокубкову серію без перемог. До успіху у Стокгольмі полтавці востаннє вигравали майже чотири роки тому, коли у жовтні 2018-го обіграли в гостях азербайджанський «Карабах» — 1:0.

Відео матчу

Матч-відповідь полтавців і стокгольмців пройде в столиці Швеції 28 липня.

До речі, ще в одному поєдинкуі Ліги конференцій, у якому зустрічалися потенційні суперники «Ворскли» та АІКа у третьому відбірному раунді, латвійська «Валмієра» з футболістом молодіжної збірної України Іван Желізком у складі поступилася вдома «Шкендії» з Північної Македонії — 1:2 (Гейє, 45 — Дорієв, 9, Горі, 63).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зіграло внічию з «Фенербахче» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото ФК АІК

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