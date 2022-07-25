Нікіта Добринін став ведучим нового розважального проекту

Колишній учасник шоу «Холостяк» Нікіта Добринін, який разом із дружиною Дашею перерахували мільйон гривень для ЗСУ, став ведучим нового розважального проекту. Він замінив Богдана Юсипчука у програмі ЖВЛ.

У новому сезоні Добринін розповість, як змінилося життя відомих людей за умов війни.

«Я давно познайомився із членами команди, але був з іншого боку камери. Мені здається, що нашу сім'ю знає вже вся країна, а камери часто бували в нас вдома. Про шоу-бізнес я знаю все і навіть трохи більше, з радістю поділюсь новинами», — сказав Добринін.

Раніше Добринін розповідав, що вступив у тероборону, але згодом повернувся до роботи на телебаченні. А дружина Нікіти із маленьким сином повернулися до Києва.

Ведучий Григорій Решетнік натякнув, що новий сезон шоу «Холостяк» може вийти в ефір цієї осені.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що ведучі каналу «Україна» стали безробітними. Лілія Ребрик заявила, що війна зруйнувала їхнє майбутнє.

Фото instagram.com/nikitadobrynin

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter