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Шоу-бізнес

Григорій Решетнік зізнався, коли повернеться шоу «Холостяк»

14:18 27 травня 2022
Григорій Решетнік

Ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік, повернувшись до Києва після участі у благодійних концертах у Європі, відповів на популярне серед шанувальників проекту питання: «Коли ж покажуть новий сезон?».

Його героєм став бізнесмен зі Львова Алекс Топольський, який живе у США. Зйомки завершились у січні 2022 року. Холостяк зробив свій вибір і вручив обручку обраниці. Прем'єра шоу планувалась на березень цього року. Але через російське вторгнення її перенесли на невизначений термін.

І ось Решетнік вніс ясність — шоу покажуть уже цієї осені на СТБ. «Легендарне шоу продовжиться вже восени відразу після перемоги», — сказав телеведучий своїй дружині, яка передала питання від шанувальників шоу.

Раніше Григорія Решетніка розкритикували, що він із сім'єю виїхав за кордон. Телеведучий пояснив, що то була не туристична поїздка. Наразі він повернувся до Києва, щоб розпочати роботу над новими проектами.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Решетнік розповів, як рятував своїх батьків із Миколаєва та як його родина переживає війну.

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