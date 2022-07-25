Понад 4,5 мільйона євро: польський народ зібрав кошти на «Байрактар» для ЗСУ

Журналіст Славомір Сєраковський, який власне ініціював кампанію зі збору коштів на купівлю бойового безпілотника «Байрактар» для української армії, приголомшив новиною — менш ніж за місяць поляки зібрали необхідну суму — 22,5 мільйона злотих. Про це відомий журналіст написав на сторінці у Facebook.

«22 500 000 злотих! Зроблено у Польщі», — написав Сєраковський та зазначив, що внески зробили понад 200 тисяч людей.

Втім, попри зібрану суму, на цьому Славомір не планує зупинятись, бо користувачі просять його почекати ще кілька днів. За цей час вони планують скинути ще кошти, їх благодійник віддасть на рахунок ЗСУ у Нацбанку.

Нагадаємо, раніше відомий телеведучий та волонтер Сергій Притула зібрав гроші на три ударні безпілотники «Байрактар» для українських захисників.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter