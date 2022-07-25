Помер культовий режисер Боб Рейфелсон, який зняв «П'ять легких п'єс» та «Листоноша завжди дзвонить двічі»

У суботу, 23 липня, у своєму будинку в Аспені, штат Колорадо, помер культовий американський кінорежисер Боб Рейфелсон. Йому було 89 років. Причиною смерті став рак легень.

Рейфелсона по праву вважають одним із найвпливовіших кінематографістів 70-х років. У нього навчалися Френсіс Форд Коппола, Денніс Хоппер, Пітер Богданович. Про Рейфелсона з захопленням і повагою відгукуються Мартін Скорсезе, Браян де Палма, Стівен Спілберг.

Уродженець Нью-Йорка Боб Рейфелсон голосно заявив про себе у 1970 році фільмом «П'ять легких п'єс», головну роль у якому виконав Джек Ніколсон. Картину висунули на здобуття премії «Оскар». Тепер ця драма включена до Національного реєстру фільмів США. Іншими словами, вона визнана визначною культурною подією.

Кадр із фільму "П'ять легких п'єс"

Рейфелсон за свою кар'єру зняв лише кілька фільмів, але кожен із них привертав увагу критиків. До його найкращих робіт відносяться «Залишайся голодним» з Арнольдом Шварценеггером, «Листоноша завжди дзвонить двічі» з Джеком Ніколсоном та Джесікою Ланж, «Чорна вдова» з Деброю Вінгер та Деннісом Хоппером.

Джек Ніколсон і Джессіка Ланж у фільмі "Листоноша завжди дзвонить двічі"

Останньою роботою Рейфелсона став трилер «Будинок на Турецькій вулиці» (2002). Головні ролі у картині виконали Семюел Л. Джексон та Мілла Йовович.

Семюел Л. Джексон та Мілла Йовович у трилері "Будинок на Турецькій вулиці"

Як продюсер Боб Рейфелсон випустив культові картини «Безтурботний їздець» та «Останній кіносеанс».

Режисер був одружений з Тобі Карр. Вони стали подружжям у 1955 році. У 1970 році купили невеликий будинок в Аспені, який побудував місцевий альпініст. Боб любив цей будинок і не хотів переїжджати в інше місце. На це не вплинула навіть трагічна загибель 10-річної дочки Джулі в серпні 1973 року. Дівчинка стала жертвою вибуху газової плити. Тобі не хотіла залишатися в Аспені. Через деякий час подружжя розлучилося. У них ще є син Пітер Рейфелсон. Він став автором пісень. Зокрема, написав для Мадонни хіт Open Your Heart.

У 1999 році Боб одружився з Габріель Таурек. Вона народила йому двох синів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть Айвана Райтмана, творця фільмів «Мисливці за привидами», «Близнюки», «Шість днів, сім ночей».

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