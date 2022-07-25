У неділю, 24 липня, колишній державний секретар США Генрі Кісінджер в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF заявив, що Україна в жодному разі не повинна поступатися територіями, які були окуповані росією після 24 лютого.

«У нинішній ситуації лідери західних демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися з Москвою, а від чого вони не готові відмовитися за жодних обставин», — наголосив Кісінджер. При цьому він додав, що будь-які переговори можуть йти лише за «повної співпраці з жертвами агресії — керівництвом та народом України». «Це єдина мислима основа управління ситуацією», — зауважив колишній держсекретар США.

«Здача української території не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території», — твердо заявив Кісінджер.

Нагадаємо, у травні колишній держсекретар був учасником Світового економічного форуму у Давосі. І тоді викликав різку критику на свою адресу з боку президента України Володимира Зеленського. Кісінджер заявив, що розділовою лінією у переговорах між Україною та росією має стати «повернення до колишнього статус-кво». Його слова інтерпретували як заклик до України відмовитись від частини своїх територій задля досягнення миру.

«Я не казав, що територію треба віддавати, чи то Донбас, чи Крим. Я просто мав на увазі, що вона має мати окремий статус у будь-яких переговорах. Я беззастережно за свободу України та її значну роль у Європі», — наголосив тепер Кісінджер.

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