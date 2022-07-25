«Готуйте домовини»: Анатолій Анатоліч розповів про погрози його родині

Відомий телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч, який вивіз дружину та трьох дітей за кордон, розповів про погрози від рашистів. Після того, як розблокували його сторінку в Інстаграмі, орки засипають його повідомленнями з погрозами швидкої розправи. Бачте, їм не подобаються відео про війну, реальні наслідки так званої «спецоперації».

Анатоліч розповів, що подібними страшилками його не залякати.

«Прийшла популярність, звідки не чекали. Мої дані розмістили в кількох групах і зараз відбувається атака ботів на мою сторінку в Instagram. Також намагаються зламати мій Telegram. Постійно надходять повідомлення від Telegram, щоб я нікому не віддавав код. Потім злили всі мої дані, телефон моєї мами, моєї дружини. Їм приходять повідомлення з погрозами: „Чеченці за вами вже йдуть, готуйте труни“. Є навіть адреси: і моя, і навіть моя стара криворізька адреса. Все це злили в різні канали і зараз активно пресують», — розповів Анатоліч.

Він навіть вступив у діалог із відправниками повідомлень та запевнив, що Україна переможе.

«Я сказав, що я дуже злякався, я навіть обіс*ався від страху, але добре, що був прапор „ДНР“ під рукою — я підтерся і все нормально… Тому все, що я роблю, отже, я роблю правильно. Знаю, що ви зі мною та Україна переможе!» — запевнив Анатоліч.

Телеведучий повернувся до Києва, а його родина перебуває у Франції.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Анатолій Анатолич розповів, як вони під обстрілом виїжджали з Києва.

Фото instagram.com/anatoliyanatolich

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