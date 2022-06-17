«Євробачення» не проходитиме в Україні: у країні з цим не згодні

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», перемогу в якому здобув гурт Kalush Orchestra та приніс Україні право приймати шоу, у 2023 році не проходитиме в нашій країні. Таке рішення ухвалив організатор — Європейська мовна спілка через війну. Він уже звернувся до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там. За правилами право проведення конкурсу переходить до країни, представник якої посів друге місце.

«EBU хотів би подякувати UA. Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні …

В результаті цього рішення, відповідно до правил та для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з BBC, яка посіла друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу пісні «Євробачення» 2023 року в Сполученому Королівстві", — йдеться в офіційній заяві.

Також у EBU зазначили, що перемога України позначиться на конкурсі наступного року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко з таким рішенням не погоджується. Він виступив за додаткові перемовини та наполягає на проведенні конкурсу в Україні.

«У відповідь на оприлюднену заяву Європейської мовної спілки про неможливість проведення „Євробачення-2023“ в Україні хочемо наголосити на наступному. Україна не згодна з характером прийняття такого рішення, коли нас поставили перед фактом без обговорення інших варіантів. І вважає, що у неї є всі підстави для проведення подальших переговорів та пошуку спільного рішення, яке задовольнить усі сторони. Ми чесно виграли „Євробачення-2022“ та виконали всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні — надали відповіді та гарантії щодо норм безпеки та можливі місця проведення конкурсу», — йдеться в повідомленні Ткаченка у Facebook.

Міністр уважає, що проведення конкурсу в Україні стане показником світової підтримки нашої країни.

Нагадаємо, 14 травня гурт Kalush Orchestra здобув тріумфальну перемогу на «Євробаченні», набравши максимальну кількість балів.

Трофей конкурсу — Кришталевий мікрофон — музиканти продали на аукціоні за 900 тисяч доларів (приблизно 32 млн 200 тис. гривень), а рожеву панаму соліста гурту Олега Псюка — за 11 млн гривень. Усі кошти направили на ЗСУ.

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